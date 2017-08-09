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Матч-центр
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Куасси Куаджа
№45
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
Тамбов
1 : 0
Факел
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
был в запасе
Тамбов
1
Факел
0
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
Зенит-2
0 : 1
Тамбов
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
18:00
был в запасе
Зенит-2
0
Тамбов
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Тамбов
5 : 0
Енисей
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Тамбов
5
Енисей
0
был в запасе