Куасси Куаджа
№45
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
9.08.2017 9 авг. 2017 ср 17:00
Тамбов
1 : 0
Факел
9.08.2017 9 авг. 2017 ср 17:00
был в запасе
Тамбов
1
Факел
0
был в запасе
5.08.2017 5 авг. 2017 сб 18:00
Зенит-2
0 : 1
Тамбов
5.08.2017 5 авг. 2017 сб 18:00
был в запасе
Зенит-2
0
Тамбов
1
был в запасе
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
Тамбов
5 : 0
Енисей
30.07.2017 30 июля 2017 вс 16:00
был в запасе
Тамбов
5
Енисей
0
был в запасе