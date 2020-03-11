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Лента
Матч-центр
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Дан-Аксель Загаду
№2
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Франция
Дата рождения
3 июня 1999 (20) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
11.03.2020
11 марта 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
Боруссия
2 : 1
ПСЖ
18.02.2020
18 февр. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'