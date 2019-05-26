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Виталий Жиронкин
№81
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 марта 2000 (20) лет
Рост
170
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
ЦСКА
6 : 0
Крылья Советов
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
ЦСКА
6
Крылья Советов
0
был в запасе
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:30
ЦСКА
2 : 2
Динамо
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
2
Динамо
2
был в запасе
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
ЦСКА
2 : 0
Анжи
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
19:30
был в запасе
ЦСКА
2
Анжи
0
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
1 : 2
Краснодар
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Краснодар
2
был в запасе
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
18:00
Анжи
0 : 2
ЦСКА
19.10.2018
19 окт. 2018
пт
18:00
был в запасе
Анжи
0
ЦСКА
2
был в запасе
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Локомотив
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Локомотив
1
был в запасе
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
17:30
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
17:30
был в запасе
Оренбург
0
ЦСКА
1
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
ЦСКА
1 : 1
Спартак
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Спартак
1
был в запасе
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:30
ЦСКА
4 : 0
Урал
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
ЦСКА
4
Урал
0
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
Рубин
1 : 1
ЦСКА
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
Рубин
1
ЦСКА
1
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:30
ЦСКА
3 : 0
Арсенал
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
ЦСКА
3
Арсенал
0
был в запасе
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
16:30
Енисей
1 : 1
ЦСКА
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
16:30
был в запасе
Енисей
1
ЦСКА
1
был в запасе
5.08.2018
5 авг. 2018
вс
19:00
ЦСКА
0 : 1
Ростов
5.08.2018
5 авг. 2018
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Ростов
1
был в запасе
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
Крылья Советов
0 : 0
ЦСКА
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
был в запасе
Крылья Советов
0
ЦСКА
0
был в запасе