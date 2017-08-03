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Маор Кандиль
№23
Защитник
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Команда
Бней-Иегуда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
20:00
Зенит
0 : 1
Бней-Иегуда
62'
62'
62'
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 88'
Зенит
0
Бней-Иегуда
1
минуты: 1' - 88'
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:30
Бней-Иегуда
0 : 2
Зенит
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Бней-Иегуда
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'