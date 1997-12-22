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Лента
Матч-центр
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Константинос Галанопулос
№25
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Греция
Дата рождения
28 дек. 1997 (22) года
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Греция
2 : 1
Финляндия
70'
70'
70'
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
70'
минуты: 1' - 90'
Греция
2
Финляндия
1
минуты: 1' - 90'