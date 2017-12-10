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Хосимар Кинтеро
№44
Полузащитник
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Команда
Эвертон
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Уфа
10.12.2017
10 дек. 2017
вс
19:00
был в запасе
Ростов
1
Уфа
0
был в запасе
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
19:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
19:00
был в запасе
Ахмат
1
Ростов
0
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
Ростов
2 : 2
Спартак
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
19:00
был в запасе
Ростов
2
Спартак
2
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Тосно
1
Ростов
1
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Рубин
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Ростов
0
Рубин
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Локомотив
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:30
был в запасе
Ростов
0
Локомотив
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
ЦСКА
2 : 0
Ростов
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:30
был в запасе
ЦСКА
2
Ростов
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Зенит
0 : 0
Ростов
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
был в запасе
Зенит
0
Ростов
0
был в запасе
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
20:00
был в запасе
Ростов
0
Краснодар
0
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
15:00
Уфа
1 : 4
Ростов
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Уфа
1
Ростов
4
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
Ростов
1 : 0
Динамо
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
был в запасе
Ростов
1
Динамо
0
был в запасе
4.08.2017
4 авг. 2017
пт
20:00
Анжи
0 : 1
Ростов
4.08.2017
4 авг. 2017
пт
20:00
был в запасе
Анжи
0
Ростов
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Амкар
0 : 1
Ростов
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
был в запасе
Амкар
0
Ростов
1
был в запасе
23.07.2017
23 июля 2017
вс
20:00
Ростов
0 : 1
Ахмат
23.07.2017
23 июля 2017
вс
20:00
был в запасе
Ростов
0
Ахмат
1
был в запасе