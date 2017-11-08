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Евгений Казадаев
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
13:00
Тамбов
2 : 1
Балтика
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
13:00
был в запасе
Тамбов
2
Балтика
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
13:30
Тамбов
0 : 1
Авангард
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
13:30
был в запасе
Тамбов
0
Авангард
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Тамбов
2 : 1
Ротор
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
был в запасе
Тамбов
2
Ротор
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Тамбов
5 : 0
Енисей
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Тамбов
5
Енисей
0
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Тамбов
3 : 0
Спартак-2
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
минуты: 89' - 90'
Тамбов
3
Спартак-2
0
минуты: 89' - 90'