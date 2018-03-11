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Кирилл Капленко
№55
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
15 июня 1999 (20) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
Ростов
0 : 0
Зенит
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Ростов
0
Зенит
0
был в запасе
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
Ахмат
0 : 0
Зенит
11.12.2017
11 дек. 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 54'
Ахмат
0
Зенит
0
минуты: 1' - 54'
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
14:00
Зенит
2 : 1
Урал
2.12.2017
2 дек. 2017
сб
14:00
был в запасе
Зенит
2
Урал
1
был в запасе
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
19:30
Спартак
3 : 1
Зенит
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
19:30
был в запасе
Спартак
3
Зенит
1
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Зенит
5
Тосно
0
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
Рубин
0 : 0
Зенит
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Рубин
0
Зенит
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Зенит
0 : 3
Локомотив
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Зенит
0
Локомотив
3
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
Зенит
0 : 1
Арсенал
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Зенит
0
Арсенал
1
был в запасе
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
19:00
Анжи
2 : 2
Зенит
1.10.2017
1 окт. 2017
вс
19:00
был в запасе
Анжи
2
Зенит
2
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
Краснодар
0 : 2
Зенит
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
0
Зенит
2
был в запасе
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
20:00
Зенит
3 : 0
Уфа
18.09.2017
18 сент. 2017
пн
20:00
минуты: 82' - 90'
Зенит
3
Уфа
0
минуты: 82' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
Динамо
0 : 0
Зенит
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
14:00
был в запасе
Динамо
0
Зенит
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
Зенит
0 : 0
Ростов
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
20:00
был в запасе
Зенит
0
Ростов
0
был в запасе