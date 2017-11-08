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Руслан Юнусов
№16
Вратарь
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
Оренбург
1 : 0
Енисей
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
был в запасе
Оренбург
1
Енисей
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
Волгарь
1 : 2
Енисей
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
был в запасе
Волгарь
1
Енисей
2
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4 : 1
Химки
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
4
Химки
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 1
Енисей
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
был в запасе
Томь
1
Енисей
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Зенит-2
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
2
Зенит-2
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Авангард
0 : 4
Енисей
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
был в запасе
Авангард
0
Енисей
4
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
Балтика
0 : 5
Енисей
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
был в запасе
Балтика
0
Енисей
5
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:00
Спартак-2
1 : 2
Енисей
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:00
был в запасе
Спартак-2
1
Енисей
2
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Тамбов
5 : 0
Енисей
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Тамбов
5
Енисей
0
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
15:00
Енисей
2 : 0
Оренбург
26.07.2017
26 июля 2017
ср
15:00
был в запасе
Енисей
2
Оренбург
0
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
Сибирь
0 : 1
Енисей
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
0
Енисей
1
был в запасе