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Артем Поплевченков
№86
Вратарь
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 июня 2000 (19) лет
Рост
197
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 1
Спартак
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
2
Спартак
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Спартак
1 : 2
Урал
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
Спартак
0 : 1
Зенит
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Спартак
0
Зенит
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Крылья Советов
1
Спартак
2
был в запасе