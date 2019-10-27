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Владимир Москвичев
№19
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 марта 2000 (20) лет
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
Оренбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Оренбург
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Крылья Советов
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Динамо
0
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:30
Спартак
1 : 2
Оренбург
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Спартак
1
Оренбург
2
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
Оренбург
2 : 3
Локомотив
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
2
Локомотив
3
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Рубин
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
был в запасе
Уфа
1
Оренбург
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Арсенал
2
Оренбург
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
был в запасе
Динамо
1
Локомотив
2
был в запасе
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
был в запасе
Динамо
2
Урал
0
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
был в запасе
Арсенал
1
Динамо
1
был в запасе