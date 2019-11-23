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Данил Липовой
№18
Защитник
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Команда
Оренбург
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 сент. 1999 (20) лет
Рост
176
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
Оренбург
1 : 2
Ахмат
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
11:30
был в запасе
Оренбург
1
Ахмат
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Уфа
0
был в запасе
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
14:00
Урал
1 : 2
Оренбург
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
14:00
был в запасе
Урал
1
Оренбург
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
Оренбург
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Оренбург
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Крылья Советов
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Динамо
0
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Рубин
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
был в запасе
Уфа
1
Оренбург
2
был в запасе
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019
26 июля 2019
пт
20:00
был в запасе
Динамо
2
Урал
0
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
Динамо
0
Рубин
1
был в запасе
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
был в запасе
Арсенал
1
Динамо
1
был в запасе