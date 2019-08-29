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Лента
Матч-центр
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Лео (Лео Родригес Лима)
№98
Нападающий
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Команда
ПАОК
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 авг. 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
ПАОК
3 : 2
Слован
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
ПАОК
3
Слован
2
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
Слован
1 : 0
ПАОК
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Слован
1
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'