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Максим Жигалов
№97
Защитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
0 : 1
Шинник
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Шинник
1
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Крылья Советов
15.07.2017
15 июля 2017
сб
16:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
0
был в запасе