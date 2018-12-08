Матия Бобен
№42
Защитник
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Команда
Гражданство
Словения
Дата рождения
26 февр. 1994 (26) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 12:30
Крылья Советов
1 : 0
Ростов
8.12.2018 8 дек. 2018 сб 12:30
был в запасе
Крылья Советов
1
Ростов
0
был в запасе
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 17:30
Урал
1 : 1
Ростов
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 17:30
был в запасе
Урал
1
Ростов
1
был в запасе