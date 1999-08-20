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Магомеднаби Ягьяев
№57
Защитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 авг. 1999 (20) лет
Рост
170
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Анжи
0
Урал
2
был в запасе
10.05.2019
10 мая 2019
пт
16:30
Анжи
0 : 1
Арсенал
10.05.2019
10 мая 2019
пт
16:30
был в запасе
Анжи
0
Арсенал
1
был в запасе
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019
15 марта 2019
пт
19:30
был в запасе
Анжи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
21:00
Анжи
0 : 2
Локомотив
10.03.2019
10 марта 2019
вс
21:00
был в запасе
Анжи
0
Локомотив
2
был в запасе
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
20:00
Анжи
0 : 3
Спартак
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Анжи
0
Спартак
3
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
Анжи
1 : 1
Рубин
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
19:00
был в запасе
Анжи
1
Рубин
1
был в запасе
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
19:00
был в запасе
Анжи
2
Енисей
1
был в запасе