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Олег Николаев
№18
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 мая 1998 (22) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
Химки
1 : 1
Ротор
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:00
минуты: 66' - 90'
Химки
1
Ротор
1
минуты: 66' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Ротор
1 : 2
Факел
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 70'
Ротор
1
Факел
2
минуты: 1' - 70'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
Спартак-2
2 : 0
Ротор
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 82'
Спартак-2
2
Ротор
0
минуты: 1' - 82'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Ротор
1
Сочи
1
был в запасе