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Кирилл Карпов
№33
Защитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Шинник
1 : 2
Нижний Новгород
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
был в запасе
Шинник
1
Нижний Новгород
2
был в запасе
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
Шинник
0 : 0
Кубань
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
14:00
был в запасе
Шинник
0
Кубань
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Факел
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
был в запасе
Шинник
0
Факел
1
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
Шинник
1 : 0
Тамбов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
15:00
был в запасе
Шинник
1
Тамбов
0
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Шинник
1 : 1
Луч
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
был в запасе
Шинник
1
Луч
1
был в запасе
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
Шинник
2 : 1
Зенит-2
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Шинник
2
Зенит-2
1
был в запасе