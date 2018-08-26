Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Данил Карпов
№15
Нападающий
Подписаться
Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 июня 1999 (20) лет
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
Тюмень
1 : 3
Тамбов
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 70'
Тюмень
1
Тамбов
3
минуты: 1' - 70'
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
Тюмень
0 : 0
Сибирь
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
15:00
минуты: 40' - 90'
Тюмень
0
Сибирь
0
минуты: 40' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
минуты: 80' - 90'
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 80' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Тюмень
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Тюмень
1
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
был в запасе
Тюмень
4
Балтика
1
был в запасе