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Александру Балутэ
№20
Полузащитник
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Команда
Славия
Гражданство
Румыния
Дата рождения
13 сент. 1993 (26) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
14.03.2019
14 марта 2019
чт
23:00
Славия
4 : 3
Севилья
14.03.2019
14 марта 2019
чт
23:00
был в запасе
Славия
4
Севилья
3
был в запасе
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
Генк
1 : 4
Славия
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Генк
1
Славия
4
был в запасе