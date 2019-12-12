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Андерс Трондсен
№15
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
30 марта 1995 (25) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ПСВ
1
Русенборг
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Русенборг
1 : 2
ЛАСК
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Русенборг
1
ЛАСК
2
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Русенборг
0 : 2
Спортинг
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Русенборг
0
Спортинг
2
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Спортинг
1 : 0
Русенборг
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Спортинг
1
Русенборг
0
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Русенборг
1
ПСВ
4
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ЛАСК
1 : 0
Русенборг
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
ЛАСК
1
Русенборг
0
был в запасе