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Матч-центр
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Бьерн Йонсен
№20
Нападающий
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Команда
Хартс
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
6 нояб. 1991 (28) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Русенборг
1 : 2
ЛАСК
45'
57'
45'
57'
45'
57'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
45'
минуты: 1' - 90'
Русенборг
1
ЛАСК
2
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Русенборг
0 : 2
Спортинг
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Русенборг
0
Спортинг
2
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Русенборг
1
ПСВ
4
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ЛАСК
1 : 0
Русенборг
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
ЛАСК
1
Русенборг
0
минуты: 1' - 90'