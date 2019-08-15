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Матей Палчич
№29
Полузащитник
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Команда
Марибор
Гражданство
Словения
Дата рождения
21 июня 1993 (26) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
АИК
1 : 1
Шериф
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АИК
1
Шериф
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
Шериф
1 : 2
АИК
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Шериф
1
АИК
2
был в запасе