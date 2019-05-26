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Кирил Десподов
№19
Нападающий
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Болгария
Дата рождения
11 нояб. 1996 (23) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
Кальяри
1 : 2
Удинезе
26.05.2019
26 мая 2019
вс
21:30
был в запасе
Кальяри
1
Удинезе
2
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
19:00
Дженоа
1 : 1
Кальяри
18.05.2019
18 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Дженоа
1
Кальяри
1
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
19:00
Кальяри
1 : 2
Лацио
11.05.2019
11 мая 2019
сб
19:00
был в запасе
Кальяри
1
Лацио
2
был в запасе
5.05.2019
5 мая 2019
вс
21:30
Наполи
2 : 1
Кальяри
5.05.2019
5 мая 2019
вс
21:30
был в запасе
Наполи
2
Кальяри
1
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:00
Рома
3 : 0
Кальяри
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:00
был в запасе
Рома
3
Кальяри
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
Кальяри
1 : 0
Фрозиноне
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:00
был в запасе
Кальяри
1
Фрозиноне
0
был в запасе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:30
Торино
1 : 1
Кальяри
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:30
был в запасе
Торино
1
Кальяри
1
был в запасе
2.04.2019
2 апр. 2019
вт
22:00
Кальяри
0 : 2
Ювентус
2.04.2019
2 апр. 2019
вт
22:00
был в запасе
Кальяри
0
Ювентус
2
был в запасе
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
29.03.2019
29 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Кьево
0
Кальяри
3
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 0
Кальяри
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:30
был в запасе
Болонья
2
Кальяри
0
был в запасе
1.03.2019
1 марта 2019
пт
22:30
Кальяри
2 : 1
Интер
1.03.2019
1 марта 2019
пт
22:30
был в запасе
Кальяри
2
Интер
1
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:00
Кальяри
2 : 1
Парма
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
20:00
был в запасе
Кальяри
2
Парма
1
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:30
Милан
3 : 0
Кальяри
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
22:30
был в запасе
Милан
3
Кальяри
0
был в запасе
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
23:00
Кальяри
0 : 1
Аталанта
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
23:00
был в запасе
Кальяри
0
Аталанта
1
был в запасе