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Матч-центр
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Никита Колесовс
№19
Защитник
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Команда
Вентспилс
Гражданство
Латвия
Дата рождения
25 сент. 1996 (23) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
Бордо
2 : 1
Вентспилс
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Бордо
2
Вентспилс
1
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:00
Люфтетари
3 : 3
Вентспилс
19.07.2018
19 июля 2018
чт
21:00
был в запасе
Люфтетари
3
Вентспилс
3
был в запасе