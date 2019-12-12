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Муми Нгамале
№13
Нападающий
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Камерун
Дата рождения
9 июля 1994 (25) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Рейнджерс
1 : 1
Янг Бойз
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Янг Бойз
1 : 2
Порту
1'
1'
1'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
1
Порту
2
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Фейеноорд
1 : 1
Янг Бойз
59'
59'
59'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
1
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Янг Бойз
2 : 0
Фейеноорд
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Янг Бойз
2
Фейеноорд
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Янг Бойз
2 : 1
Рейнджерс
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Янг Бойз
2
Рейнджерс
1
был в запасе