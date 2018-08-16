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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джейми Макларен
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
29 июля 1993 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Хиберниан
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Мольде
3
Хиберниан
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
Хиберниан
0 : 0
Мольде
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Хиберниан
0
Мольде
0
был в запасе