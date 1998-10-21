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Матч-центр
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Леандриньо (Энрике до Наскименто)
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 окт. 1998 (21) год
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
22:45
был в запасе
Наполи
2
Ювентус
1
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
был в запасе
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
Сассуоло
1 : 2
Наполи
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Сассуоло
1
Наполи
2
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Наполи
1 : 2
Парма
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Наполи
1
Парма
2
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
Удинезе
1 : 1
Наполи
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
20:00
был в запасе
Удинезе
1
Наполи
1
был в запасе