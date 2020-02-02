Тачи (Альберто Родригес)
№27
Защитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 сент. 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 20:30
был в запасе
Севилья
1
Алавес
1
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
Алавес
1 : 2
Вильярреал
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:30
был в запасе
Алавес
1
Вильярреал
2
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
Леванте
0 : 1
Алавес
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 15:00
был в запасе
Леванте
0
Алавес
1
был в запасе
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 21:00
Алавес
1 : 1
Атлетико
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 21:00
был в запасе
Алавес
1
Атлетико
1
был в запасе
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 22:00
Вильярреал
4 : 1
Алавес
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 22:00
был в запасе
Вильярреал
4
Алавес
1
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 13:00
Алавес
2 : 0
Сельта
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 13:00
был в запасе
Алавес
2
Сельта
0
был в запасе
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
Реал Сосьедад
3 : 0
Алавес
26.09.2019 26 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Алавес
0
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 15:00
Алавес
0 : 1
Севилья
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 15:00
был в запасе
Алавес
0
Севилья
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 20:00
Хетафе
1 : 1
Алавес
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 20:00
был в запасе
Хетафе
1
Алавес
1
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
Алавес
0 : 0
Эспаньол
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
был в запасе
Алавес
0
Эспаньол
0
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
Алавес
1 : 0
Леванте
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 18:00
минуты: 83' - 90'
Алавес
1
Леванте
0
минуты: 83' - 90'