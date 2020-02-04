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Матч-центр
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Натан Холланд
№37
Полузащитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 июня 1998 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
Оксфорд
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Оксфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Оксфорд
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Оксфорд
0
был в запасе
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
21:16
Гиллинхэм
0 : 2
Вест Хэм
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
21:16
был в запасе
Гиллинхэм
0
Вест Хэм
2
был в запасе