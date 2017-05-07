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Леонардо Витали
№40
Вратарь
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
Сассуоло
2 : 2
Фиорентина
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Сассуоло
2
Фиорентина
2
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
1
Сассуоло
3
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:00
Сассуоло
2 : 1
Сампдория
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Сассуоло
2
Сампдория
1
был в запасе