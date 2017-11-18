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Матч-центр
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Эдуард Карымов
№50
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
Химки
3 : 1
Томь
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
был в запасе
Химки
3
Томь
1
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
12:00
Томь
0 : 0
Луч
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
12:00
был в запасе
Томь
0
Луч
0
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
Зенит-2
2 : 0
Томь
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Зенит-2
2
Томь
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Тамбов
3 : 1
Томь
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Тамбов
3
Томь
1
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Томь
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Томь
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
Томь
0 : 0
Тюмень
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
15:00
был в запасе
Томь
0
Тюмень
0
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
11:00
Луч
3 : 0
Томь
15.07.2017
15 июля 2017
сб
11:00
был в запасе
Луч
3
Томь
0
был в запасе
8.07.2017
8 июля 2017
сб
14:00
Томь
1 : 4
Кубань
8.07.2017
8 июля 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 77'
Томь
1
Кубань
4
минуты: 1' - 77'