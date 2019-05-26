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Максим Богатырев
№72
Вратарь
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 февр. 1999 (21) год
Рост
193
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Анжи
0
Урал
2
был в запасе
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
Рубин
0 : 0
Анжи
20.05.2019
20 мая 2019
пн
19:00
был в запасе
Рубин
0
Анжи
0
был в запасе
10.05.2019
10 мая 2019
пт
16:30
Анжи
0 : 1
Арсенал
10.05.2019
10 мая 2019
пт
16:30
был в запасе
Анжи
0
Арсенал
1
был в запасе