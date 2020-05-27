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Матч-центр
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Маркус Ингвартсен
№32
Нападающий
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Команда
Унион
Гражданство
Дания
Дата рождения
4 янв. 1996 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
Унион
1 : 1
Майнц
33'
33'
33'
27.05.2020
27 мая 2020
ср
21:30
33'
минуты: 1' - 74'
Унион
1
Майнц
1
минуты: 1' - 74'
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
Герта
4 : 0
Унион
22.05.2020
22 мая 2020
пт
21:30
минуты: 1' - 57'
Герта
4
Унион
0
минуты: 1' - 57'
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
Унион
0 : 2
Бавария
17.05.2020
17 мая 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 81'
Унион
0
Бавария
2
минуты: 1' - 81'
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
Айнтрахт
1 : 2
Унион
24.02.2020
24 февр. 2020
пн
22:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Унион
2
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 3
Байер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Унион
2
Байер
3
был в запасе
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
Вердер
0 : 2
Унион
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Вердер
0
Унион
2
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
5 : 0
Унион
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
5
Унион
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
Унион
2 : 0
Аугсбург
61'
61'
61'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
17:30
61'
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
РБ Лейпциг
3 : 1
Унион
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
РБ Лейпциг
3
Унион
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
Фортуна
2 : 1
Унион
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Фортуна
2
Унион
1
минуты: 1' - 90'
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
Унион
0 : 2
Хоффенхайм
42'
42'
42'
17.12.2019
17 дек. 2019
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Унион
0
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Падерборн
1 : 1
Унион
7'
20'
7'
20'
7'
20'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
7'
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Унион
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
Унион
2 : 0
Кельн
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Кельн
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
36'
36'
36'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
36'
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Унион
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Унион
2 : 0
Боруссия
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Майнц
2 : 3
Унион
30'
30'
30'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
30'
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Унион
3
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Унион
1 : 0
Герта
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Герта
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Бавария
2 : 1
Унион
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Бавария
2
Унион
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Унион
2 : 0
Фрайбург
84'
76'
84'
76'
84'
76'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
84'
минуты: 1' - 90'
Унион
2
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
Вольфсбург
1 : 0
Унион
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Унион
0
был в запасе
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