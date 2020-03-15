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Душан Лагатор
№94
Полузащитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Черногория
Дата рождения
29 марта 1994 (26) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2019/2020
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
Сочи
2 : 0
Краснодар
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Сочи
2
Краснодар
0
был в запасе
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
Сочи
5 : 1
Оренбург
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
минуты: 72' - 90'
Сочи
5
Оренбург
1
минуты: 72' - 90'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
16:30
Сочи
2 : 0
Урал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
16:30
был в запасе
Сочи
2
Урал
0
был в запасе
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Сочи
1
Арсенал
2
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
39'
39'
39'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:30
39'
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
59'
59'
59'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Сочи
1
Тамбов
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ростов
2
Сочи
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
51'
51'
51'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 51' - 90'
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 51' - 90'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
Сочи
2 : 0
Ахмат
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
минуты: 66' - 90'
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 66' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
88'
88'
88'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
90'
90'
90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Сочи
0
Локомотив
1
минуты: 46' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
29'
29'
29'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
Урал
3 : 1
Сочи
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
минуты: 69' - 90'
Оренбург
1
Сочи
1
минуты: 69' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
минуты: 85' - 90'
Сочи
0
Уфа
0
минуты: 85' - 90'
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
Краснодар
3 : 0
Сочи
27.07.2019
27 июля 2019
сб
19:00
минуты: 82' - 90'
Краснодар
3
Сочи
0
минуты: 82' - 90'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 2
Зенит
21.07.2019
21 июля 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Зенит
2
был в запасе
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
был в запасе
Спартак
1
Сочи
0
был в запасе