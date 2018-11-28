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Лента
Матч-центр
Моя команда
Славолюб Срнич
№24
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
12 янв. 1992 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
23:00
Наполи
3 : 1
Црвена Звезда
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
23:00
минуты: 1' - 64'
Наполи
3
Црвена Звезда
1
минуты: 1' - 64'
6.11.2018
6 нояб. 2018
вт
20:55
Црвена Звезда
2 : 0
Ливерпуль
6.11.2018
6 нояб. 2018
вт
20:55
минуты: 1' - 90'
Црвена Звезда
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'