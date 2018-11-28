Славолюб Срнич
№24
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
12 янв. 1992 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
Наполи
3 : 1
Црвена Звезда
28.11.2018 28 нояб. 2018 ср 23:00
минуты: 1' - 64'
Наполи
3
Црвена Звезда
1
минуты: 1' - 64'
6.11.2018 6 нояб. 2018 вт 20:55
Црвена Звезда
2 : 0
Ливерпуль
6.11.2018 6 нояб. 2018 вт 20:55
минуты: 1' - 90'
Црвена Звезда
2
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'