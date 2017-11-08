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Иван Сметанин
№96
Защитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
2016/2017
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
Тюмень
0 : 0
Факел
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
был в запасе
Тюмень
0
Факел
0
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Тюмень
1 : 1
Енисей
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
был в запасе
Тюмень
1
Енисей
1
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
Тюмень
0 : 2
Крылья Советов
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Тюмень
0
Крылья Советов
2
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
Нижний Новгород
1 : 2
Тюмень
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
16:00
был в запасе
Нижний Новгород
1
Тюмень
2
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
Тюмень
1 : 2
Луч
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
был в запасе
Тюмень
1
Луч
2
был в запасе
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
Тюмень
1 : 1
Кубань
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
16:00
был в запасе
Тюмень
1
Кубань
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
Тюмень
1 : 1
Ротор
30.07.2017
30 июля 2017
вс
15:00
был в запасе
Тюмень
1
Ротор
1
был в запасе
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:00
Факел
1 : 0
Тюмень
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:00
был в запасе
Факел
1
Тюмень
0
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
14:00
Тюмень
2 : 2
Зенит-2
22.07.2017
22 июля 2017
сб
14:00
был в запасе
Тюмень
2
Зенит-2
2
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
14:00
Енисей
3 : 1
Тюмень
15.07.2017
15 июля 2017
сб
14:00
был в запасе
Енисей
3
Тюмень
1
был в запасе
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
Тюмень
1 : 2
Балтика
8.07.2017
8 июля 2017
сб
15:00
был в запасе
Тюмень
1
Балтика
2
был в запасе