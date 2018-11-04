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Матч-центр
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Силванус Нимели
№66
Нападающий
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Команда
Спартак
Гражданство
Либерия
Дата рождения
4 сент. 1998 (21) год
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 2
Урал
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
20:30
минуты: 57' - 90'
Рубин
1
Спартак
1
минуты: 57' - 90'