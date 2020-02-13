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Хон Гуриди
№33
Полузащитник
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Команда
Реал Сосьедад
Гражданство
Испания
Дата рождения
28 февр. 1995 (25) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
испания. примера
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
Реал Сосьедад
2 : 1
Мирандес
13.02.2020
13 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Мирандес
1
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
Мирандес
4 : 2
Вильярреал
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
был в запасе
Мирандес
4
Вильярреал
2
был в запасе
30.01.2020
30 янв. 2020
чт
23:00
Мирандес
3 : 1
Севилья
30.01.2020
30 янв. 2020
чт
23:00
был в запасе
Мирандес
3
Севилья
1
был в запасе
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
21:00
Мирандес
2 : 1
Сельта
23.01.2020
23 янв. 2020
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Мирандес
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90'