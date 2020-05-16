Жан-Лука Иттер
№35
Защитник
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Команда
Фрайбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
5 янв. 1999 (21) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2020 16 мая 2020 сб 16:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Фрайбург
16.05.2020 16 мая 2020 сб 16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Фрайбург
1
был в запасе
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
Фрайбург
0 : 2
Фортуна
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Фортуна
2
был в запасе
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:30
Кельн
4 : 0
Фрайбург
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:30
был в запасе
Кельн
4
Фрайбург
0
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Майнц
1 : 2
Фрайбург
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
был в запасе
Майнц
1
Фрайбург
2
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
Шальке-04
2 : 2
Фрайбург
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Шальке-04
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Фрайбург
1 : 3
Бавария
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Фрайбург
1
Бавария
3
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
Герта
1 : 0
Фрайбург
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Герта
1
Фрайбург
0
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
Фрайбург
1 : 0
Вольфсбург
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 17:30
был в запасе
Фрайбург
1
Вольфсбург
0
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:30
был в запасе
Боруссия
4
Фрайбург
2
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 20:00
Фрайбург
1 : 0
Айнтрахт
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 20:00
был в запасе
Фрайбург
1
Айнтрахт
0
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
Вердер
2 : 2
Фрайбург
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Вердер
2
Фрайбург
2
был в запасе