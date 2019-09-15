Сергей Ещенко
№31
Вратарь
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 марта 2001 (19) лет
Рост
192
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
был в запасе
Краснодар
4
Крылья Советов
2
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1 : 1
Локомотив
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 19:00
был в запасе
Краснодар
1
Локомотив
1
был в запасе
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 21:30
Зенит
1 : 1
Краснодар
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 21:30
был в запасе
Зенит
1
Краснодар
1
был в запасе