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Рустам Халназаров
№72
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 июля 2000 (19) лет
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
20:00
Краснодар-2
1 : 1
Томь
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
20:00
был в запасе
Краснодар-2
1
Томь
1
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Краснодар-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
был в запасе
Краснодар-2
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
Краснодар-2
1 : 1
Сибирь
77'
77'
77'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
минуты: 74' - 90'
Краснодар-2
1
Сибирь
1
минуты: 74' - 90'