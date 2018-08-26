Рустам Халназаров
№72
Нападающий
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 июля 2000 (19) лет
Рост
173
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 20:00
Краснодар-2
1 : 1
Томь
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 20:00
был в запасе
Краснодар-2
1
Томь
1
был в запасе
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Краснодар-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
был в запасе
Краснодар-2
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
17.07.2018 17 июля 2018 вт 19:00
Краснодар-2
1 : 1
Сибирь
77'
77'
77'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 19:00
минуты: 74' - 90'
Краснодар-2
1
Сибирь
1
минуты: 74' - 90'