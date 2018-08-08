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Лента
Матч-центр
Моя команда
Максим Пичугин
№44
Нападающий
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 нояб. 1998 (21) год
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
был в запасе
Шинник
0
Химки
1
был в запасе
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
16:00
Химки
3 : 1
Авангард
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
16:00
был в запасе
Химки
3
Авангард
1
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Сочи
3
Химки
2
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
16:00
Химки
0 : 1
Томь
22.07.2018
22 июля 2018
вс
16:00
минуты: 80' - 90'
Химки
0
Томь
1
минуты: 80' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
был в запасе
Луч
0
Химки
1
был в запасе