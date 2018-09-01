Виктор Патрашко
№22
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Молдова
Дата рождения
26 сент. 1998 (21) год
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 11:00
был в запасе
Луч
0
Мордовия
1
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 8:00
Луч
0 : 1
Краснодар-2
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 8:00
был в запасе
Луч
0
Краснодар-2
1
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
был в запасе
Луч
3
Армавир
0
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
Нижний Новгород
0 : 0
Луч
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Луч
0
был в запасе
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 10:00
Луч
0 : 0
Балтика
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 10:00
был в запасе
Луч
0
Балтика
0
был в запасе
29.07.2018 29 июля 2018 вс 10:00
Луч
1 : 0
Зенит-2
29.07.2018 29 июля 2018 вс 10:00
был в запасе
Луч
1
Зенит-2
0
был в запасе
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
был в запасе
Ротор
1
Луч
0
был в запасе
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
минуты: 90' - 90'
Луч
0
Химки
1
минуты: 90' - 90'