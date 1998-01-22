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Первис Эступинан
№30
Защитник
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Команда
Осасуна
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
21 янв. 1998 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
Осасуна
0 : 3
Гранада
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Гранада
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Реал
4
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Осасуна
3'
3'
3'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
3
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
Сельта
1 : 1
Осасуна
47'
47'
47'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
Осасуна
3 : 4
Реал Сосьедад
34'
34'
34'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Реал Сосьедад
4
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
Атлетико
2 : 0
Осасуна
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Осасуна
1 : 1
Севилья
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
Эспаньол
2 : 4
Осасуна
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Осасуна
4
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
Осасуна
1 : 2
Атлетик
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
Хетафе
0 : 0
Осасуна
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
Осасуна
4 : 2
Алавес
90'
90'
90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
4
Алавес
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
Мальорка
2 : 2
Осасуна
34'
34'
34'
31.10.2019
31 окт. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
2
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
Осасуна
3 : 1
Валенсия
80'
80'
80'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
80'
минуты: 1' - 90'
Осасуна
3
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
Гранада
1 : 0
Осасуна
12'
12'
12'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Гранада
1
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
Осасуна
2 : 1
Вильярреал
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
2
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Бетис
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
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