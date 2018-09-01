Никита Мацхарашвили
№99
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 июня 1999 (20) лет
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 16:00
Шинник
1 : 0
Нижний Новгород
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 16:00
был в запасе
Шинник
1
Нижний Новгород
0
был в запасе
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:00
Шинник
1 : 0
Зенит-2
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 16:00
был в запасе
Шинник
1
Зенит-2
0
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Шинник
0 : 0
Ротор
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
был в запасе
Шинник
0
Ротор
0
был в запасе
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
Шинник
0 : 1
Химки
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
был в запасе
Шинник
0
Химки
1
был в запасе
29.07.2018 29 июля 2018 вс 14:00
Шинник
1 : 1
Спартак-2
29.07.2018 29 июля 2018 вс 14:00
был в запасе
Шинник
1
Спартак-2
1
был в запасе