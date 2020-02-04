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Матч-центр
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Даниэл Агьей
№32
Нападающий
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
1 июня 1997 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
Оксфорд
2 : 3
Ньюкасл Юнайтед
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
23:05
был в запасе
Оксфорд
2
Ньюкасл Юнайтед
3
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Оксфорд
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
0
Оксфорд
0
был в запасе