Жорже (Жорже Мораес)
№18
Защитник
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Команда
Порту
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
28 марта 1996 (24) года
Рост
184
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
Амьен
1 : 2
Монако
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
был в запасе
Амьен
1
Монако
2
был в запасе
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 21:00
Монако
1 : 0
Анжер
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 21:00
был в запасе
Монако
1
Анжер
0
был в запасе
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
был в запасе
Монако
1
Страсбур
3
был в запасе