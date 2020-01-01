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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джастин Клюйверт
№34
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
5 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Рома
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