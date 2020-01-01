Джастин Клюйверт
№34
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
5 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Рома
1
1
0
0
0