Джастин Клюйверт
№34
Нападающий
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Команда
Рома
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
5 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Гент
1 : 1
Рома
29'
29'
29'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
29'
минуты: 1' - 90'
Гент
1
Рома
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Рома
1 : 0
Гент
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Рома
1
Гент
0
был в запасе