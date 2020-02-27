Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Джастин Клюйверт
№34
Нападающий
Подписаться
Команда
Рома
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
5 мая 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 1
Рома
29'
29'
29'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
29'
минуты: 1' - 90'
Гент
1
Рома
1
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Рома
1 : 0
Гент
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
был в запасе
Рома
1
Гент
0
был в запасе